Nashik News: जेलमधून निवडणूक लढवणाऱ्या Prakash Londheच्या कार्यकर्त्यानं Samadhan Aher वर ताणली बंदूक | Sakal News

नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातपूर परिसरात आम आदमी पक्षाचे उमेदवार समाधान आहेर यांच्यावर बंदूक ताणत प्रचाराला न फिरण्याची धमकी देण्यात आली. या धक्कादायक घटनेमुळे स्थानिक राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ही घटना नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये घडली. समाधान आहेर हे सातपूर परिसरात प्रचारासाठी फिरत असताना एका युवकाने अचानक पिस्तूलसदृश शस्त्र त्यांच्या दिशेने ताणत धमकी दिली. धमकी देताना त्या युवकाने 'प्रचाराला निघू नका' अशी चेतावणी दिल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून बंदूक ताणणाऱ्या तरुणाला पकडले. उपस्थित जमावाने त्या युवकाला चोप देत अखेर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाल्याची माहिती समोर येत आहे. आम आदमी पक्षाने पुढे आरोप करत सांगितले की बंदूक ताणणारा युवक हा जेलमधून निवडणूक लढवणाऱ्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांचा कार्यकर्ता आहे. या प्रकरणानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून चौकशी सुरू केली असून प्रकरणाचा व्हिडिओ ताब्यात घेण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारांना धमकी दिल्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.