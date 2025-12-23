व्हिडिओ | Videos

Nashik News: Eknath Shinde यांचा जलवा, भाजपच्या नाकाखालून नाशिक खेचलं | Nagar Panchayat Nikal | Sakal News

Nagar Panchayat Nikal: राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर; नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा आणि कुंभनगरी त्र्यंबकेश्वरमध्ये अनपेक्षित निकालांमुळे भाजपला मोठा धक्का, फडणवीस-अजित पवार-एकनाथ शिंदेंनी प्रतिष्ठेची केलेली लढत ठरली अपयशी.

राज्यात नगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. नाशिक जिल्ह्यामधल्या सटाणामध्ये आणि कुंभनगरीमध्ये मानल्या जाणाऱ्या त्रंबकेश्वरमध्ये अनपेक्षित निकाल आलेला आहे आणि भाजपला एक मोठा धक्का बसलाय असं म्हटलं तर चुकीच ठरणार नाही. माझे सहकारी संपत देवगिरे यांचा हा रिपोर्ट आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी नगरपालिका निवडणुका हा प्रतिष्ठेचा विषय केला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रत्येक नगरपालिका पिंजून काढत होते.

Nashik
maharashtra
Maharashtra Politics

