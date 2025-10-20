व्हिडिओ | Videos

Nashik News: मुजोर रिक्षाचालकाचा भर रस्त्यात शिवीगाळ करत तरुणीवर हल्ला | Video Viral | Sakal News

Nashik News: मुजोर रिक्षाचालकाचा भर रस्त्यात दुचाकीचालक तरुणीवर हल्ला. पीडित युवतीच्या दुचाकीला रिक्षाचालकाने कट मारल्यानंतर युवतीने याबाबत विचारणा केली असता घडला प्रकार..

नाशिकमधील रविवार कारंजा परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. रस्त्यातून जात असलेल्या एका दुचाकीचालक युवतीवर रिक्षाचालकाने कट मारल्यानंतर तरुणीने त्याला याबाबत विचारणा केली. याच क्षणी संतप्त झालेल्या रिक्षाचालकाने त्या तरुणीशी शिवीगाळ करत तिच्यावर मारहाण केली. या प्रकारानंतर परिसरात गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच सरकारवाडा पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संशयित रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतले आहे. सध्या या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

