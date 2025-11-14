Pune Navale Bridge Accident: मुलगी जखमी, आरडाओरड करत आईची एकच धावपळ | Sakal News

पुण्यातील नवले पुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आतापर्यंत अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. या अपघातात एक मुलगी गंभीर जखमी झाली असून तिच्या उपचारासाठी तिची आई धावपळ करताना दिसली. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नेमका अपघात कसा झाला आणि पुढे काय घडलं? याची सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी व्हिडीओ जरूर पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.