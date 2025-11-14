व्हिडिओ | Videos

Pune Navale Bridge Accident: मुलगी जखमी, आरडाओरड करत आईची एकच धावपळ | Sakal News

Pune Navale Bridge Accident: पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघात: अनेकांचा मृत्यू, वाहतूक कोंडीने शहर ठप्प; अपघातात मुलगी जखमी होताच आईची धावपळ सुरू, नेमकं काय घडलं ते पाहा व्हिडीओमध्ये..

पुण्यातील नवले पुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आतापर्यंत अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. या अपघातात एक मुलगी गंभीर जखमी झाली असून तिच्या उपचारासाठी तिची आई धावपळ करताना दिसली. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नेमका अपघात कसा झाला आणि पुढे काय घडलं? याची सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी व्हिडीओ जरूर पाहा.

