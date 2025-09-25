व्हिडिओ | Videos

Navi Mumbai News: समोर Devendra Fadanvis यांचं भाषण, १० ते १५ लोकं उभी राहिलीत अन्.. पुढे काय घडलं? | Sakal News

Navi Mumbai मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणावेळी मोठा गोंधळ; अण्णासाहेब पाटील जयंतीनिमित्त आयोजित गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण व माथाडी कामगार मेळाव्यात एशियन पेंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांसाठी उभे राहून फलक दाखवत केली घोषणाबाजी..

नवी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणावेळी मोठा गोंधळ झाल्याची घटना घडली. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण आणि माथाडी कामगार मेळावा कार्यक्रमात ही घटना घडली. कार्यक्रमादरम्यान एशियन पेंट कंपनीचे काही कर्मचारी अचानक उभे राहिले आणि आपल्या मागण्या मांडू लागले. त्यांनी हातात फलक दाखवत “सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करा” अशी मागणी केली. यामुळे काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.

