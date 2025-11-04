व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dhananjay Munde Pankaja Munde पुन्हा समोरासमोर | NCP Politics | Sakal News

Beed ‘रणांगण’ पुन्हा पेटणार! राष्ट्रवादीचा स्वबळाचा निर्णय; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांत भाजपपासून वेगळा पवित्रा, पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे समोरासमोर येण्याची चिन्हं स्पष्ट, महायुतीत फूट आणि राजकीय भूकंपाची शक्यता वाढली..

बीडच्या राजकारणात राष्ट्रवादी, भाजप वेगवेगळा जोर आजमावणार, धनुभाऊ, पंकजा मुंडे पुन्हा आमने-सामने आगामी काळात राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. त्यासाठी सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. या निवडणुकासाठी स्थानिकची परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना महायुतीमधील भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिले आहेत. त्यातच या निवडणुकीच्या तोंडावरच बीड जिल्ह्यात महायुतीत भूकंप होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत बीड जिल्ह्यातील निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात मंत्री पंकजा मुंडे व माजी मंत्री धनंजय मुंडे समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे. बीडमध्ये महायुती होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वबळाच्या भूमिकेमुळे महायुतीला सुरुंग लागला आहे.

