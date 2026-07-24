Dharmendra Pradhan: सरकारसोबत CJPच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक, जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची पुढची दिशा काय?

नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर सुरू असलेलं विद्यार्थी आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलं आहे. या आंदोलनाची धग देशभरात पोहोचली असून, विविध ठिकाणी विद्यार्थी आणि युवक रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाची सरकारसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. CJPच्या दाव्यानुसार, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि कायदेशीर कारवाई मागे घेणे तसेच नुकसानभरपाई देणे, या दोन मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अजूनही कायम आहे. या मागणीवर CJPने तडजोड करण्यास नकार दिल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि आंदोलकांमध्ये पुढील चर्चा काय वळण घेणार? धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार? आणि दोन मागण्या मान्य झाल्यानंतरही जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच राहणार का? पाहा या संपूर्ण राजकीय आणि विद्यार्थी आंदोलनाचं सविस्तर विश्लेषण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.