Nepal Incident News Updates: नेपाळमध्ये ठाण्याचे १२२ पर्यटक अडकले.! व्हिडीओ कॉल बघा | Sakal News

Nepal News: नेपाळमध्ये वाढत्या हिंसाचारामुळे परिस्थिती गंभीर; सीमारेषा बंद झाल्याने भारतातील अनेक पर्यटक अडकले, मुरबाडमधील तब्बल 112 पर्यटकांमध्ये दोन पर्यटन गटांचा समावेश..

Nepal Protest Updates: नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. या गोंधळात भारतातील अनेक पर्यटक अडकून पडले असून त्यामध्ये मुरबाडमधील तब्बल 112 पर्यटकांचा समावेश आहे. मुरबाडहून गेलेले दोन पर्यटन गट सध्या नेपाळमध्येच अडकलेले आहेत. परिस्थिती बिघडल्यामुळे भारत-नेपाळ सीमारेषा बंद करण्यात आल्याने या पर्यटकांना परत येणे कठीण झाले आहे.

