व्हिडिओ | Videos

Nilesh Gaiwal प्रकरणात भाजपची खेळी, आमदारालाच मैदानात उतरवलं | Siddharth Shirole | Sakal News

Pune Nilesh Ghaiwal News: निलेश घायवळ प्रकरणात भाजपने आमदाराला मैदानात उतरवलं, महाविकास आघाडीलाच दोषी ठरवलं.. बघा काय घडलं?

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परदेशामध्ये पळून गेल्यानंतर राज्याच्या राजकारणामध्ये आरोप प्रत्यारोपांचं काहूर माजला आहे. निलेश घायवल याला परदेशात पळून जाण्यासाठी सरकारमधील काही नेत्यांनी मदत केली असल्याचा अप्रत्यक्षपणे आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Pune Crime News
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com