Nilesh Ghaiwal News: Pune Police Commissioner यांचे कारवाईचे आदेश | Sakal News

Nilesh Ghaiwal News: कुख्यात गुंड निलेश घायवळ पोलिसांना चकवा देत परदेशात फरार; गंभीर गुन्हे असूनही पासपोर्ट मिळाल्याने पोलिस प्रशासनावर टीका; संपूर्ण प्रकरण आणि कारवाईचा तपशील समजून घ्या..

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ पोलिसांना चकवा देत परदेशात पळून गेला. विशेष म्हणजे त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असताना त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला याविषयी पोलिस प्रशासनावरच ताशेरे ओढले जात होते. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये अहिल्यानगरमधील आपल्या गावाच्या पत्तावर त्याने पासपोर्ट काढला. विशेष म्हणजे पासपोर्टसाठी त्याने आपल्या आडनावात देखील बदल केला. 'घायवळ' ऐवजी 'गायवळ' नावाची कागदपत्रे त्याने सादर केली.

