व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal Case: Sunil Salve वरील हल्ल्याचा मास्टमाईंड घायवळचं, पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा | Sakal News

Nilesh Ghaiwal Case: पुण्यातील गोळीबारानंतर फरार कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या संपत्तीवर जप्ती; परदेशातून परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू, एका नेत्यावरच्या जीवघेण्या हल्ल्यामागे घायवळचा हात असल्याचा नवा खुलासा!

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ सध्या पोलिसांच्या रडारवर आहे. पुण्यात झालेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर तो फरार असून, पोलिसांनी त्याच्या सर्व मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली आहे. घायवळला परदेशातून परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, घायवळचे एकामागून एक धक्कादायक कारनामे समोर येत आहेत. आता नव्या खुलाशात एका नेत्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचं सूत्रदेखील घायवळपर्यंत पोहोचल्याचं समोर आलं आहे. या उघडकीमुळे घायवळच्या गळ्याभोवतीचा फास आणखी घट्ट होत असून, पोलिसांची तपासाची दिशा आता अधिक गंभीर व निर्णायक बनली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com