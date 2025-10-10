व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal: हलगर्जीपणा की मांडवली? घायवळच्या मुद्द्यात पोलिसांचं कुठं चुकलं? | Pune Police | Sakal News

Nilesh Ghaiwal News: गोळीबार प्रकरणात मकोका लागलेल्या टोळीच्या म्होरक्या निलेश घायवळने बनावट कागदपत्रांवर पासपोर्ट काढून देशाबाहेर पळ काढला; पुणे पोलीस परत आणण्यासाठी प्रयत्नात असून संपत्तीवर जप्ती; फरार होण्यात पोलिसांची संभाव्य चूक समोर..

निलेश घायवळ प्रकरण पुन्हा तापलं आहे. गोळीबार प्रकरणात मकोका लागू झाल्यानंतर गँगचा म्होरक्या निलेश घायवळ सध्या फरार आहे. त्याने बनावट कागदपत्रांचा उपयोग करून पासपोर्ट काढला आणि देशाबाहेर निघून गेला, असे बोलले जात आहे. पुणे पोलीस त्याला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि त्याच्या संपत्तीवर जप्ती घालण्यात आली आहे. मात्र, घायवळ फरार होण्यामागे पोलीस प्रशासनाची काही चूक झाल्याचेही संकेत मिळत आहेत. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा..

