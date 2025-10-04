व्हिडिओ | Videos

गुंड Nilesh Ghayval ची शान, आमदारांनी दिला स्पेशल मान | Sakal News

Nilesh Ghayval News: पुण्यातील गॅंगवॉरमध्ये सामील गुंड निलेश घायवळ पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून भारत सोडून गेल्यानंतर रोज नवे कारनामे समोर येत आहेत; आता त्याचे राजकीय नेत्यांसोबत राजरोसपणे फिरतानाचे व्हिडिओही व्हायरल..

पुण्यात केलेलं गॅंगवॉर आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून भारत सोडून गेलेल्या गुंड निलेश घायवळचे रोज नवे मॅटर समोर येत आहे आणि आता त्यातच घायवळचे राजकीय नेत्यांसोबत राजरोसपणे फिरतानाचे व्हिडीओ समोर आलेत.चला तर बघू कोण आहेत हे नेते ? घायवळ मूळ अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेडचा आहे. पुण्यातून तडीपार केल्यावर तो तिथूनच त्याची गँग चालावत होता. अर्थात हे काय पोलिसांना माहिती नव्हतं असं नाही पण त्यांनी काहीही ऍक्शन घेतली नाही. घायवळचे पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि बीडच्या अनेक नेत्यांशी संबंध आहेत. यात सत्ताधारी आणि विरोधक सगळेच सामील आहेत.

