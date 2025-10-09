व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal Case: Sachin Ghaiwalला बंदुकीचं लायसन्स, Yogesh Kadam गोत्यात | Pune News | Sakal News

Pune News: कुख्यात गुंड निलेश घायवळ परदेशात फरार असतानाच त्याचा भाऊ सचिन घायवळला गृहमंत्रालयाकडून शस्त्र परवाना मंजूर; गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मंजुरीनंतर निर्माण झाली प्रचंड खळबळ, पोलिसांच्या तपासात नवे वादंग निर्माण..

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ परदेशात फरार झाल्यानंतर पुणे पोलिस त्याला परत आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्याचदरम्यान या प्रकरणात एक धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ याला गृहमंत्रालयाकडून शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा परवाना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मंजुरीने देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, या निर्णयानं राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात खळबळ माजली आहे. एका बाजूला पोलिस घायवळला भारतात आणण्याचे प्रयत्न करत असताना, दुसऱ्या बाजूला त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावर आता विरोधकांनी देखील सरकारकडे उत्तर मागण्याची तयारी सुरू केली असून, आगामी काही दिवसांत या विषयावर राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता आहे.

