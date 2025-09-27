व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaywal News: Pune Police Raid मध्ये हाती काय सापडलं? निलेश घायवळ थेट इंग्लंडला रवाना | Sakal News

Nilesh Ghaywal Pune Police Raid: पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ भारताबाहेर सातासमुद्रापार ब्रिटीशांच्या राज्यात गेल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या रडारवर, त्याच्या घरावर धाडीत सापडले धक्कादायक पुरावे..

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ हा सध्या पुणे पोलिसांसाठी वाँटेड आहे. पोलिसांनी त्याच्या मागोमाग सुरू केलेल्या तपासातून समजते की, घायवळ भारताबाहेर, ब्रिटिश राज्यात सातासमुद्रापार गेला आहे. यामुळे निलेश घायवळ पोलिसांच्या रडारवर आला असून, पुणे पोलिसांनी त्याच्या घरावर धाड टाकली. या धाडीत पोलिसांना अनेक धक्कादायक पुरावे आणि वस्तू सापडल्या, ज्यामुळे त्याच्या गुन्ह्याशी संबंधित माहिती उघडकीस आली आहे. पुणे पोलिसांना त्याच्या घरी टाकलेल्या धाडीत काय काय घबाड सापडलं? जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

