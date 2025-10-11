व्हिडिओ | Videos

Rohit Pawar यांनी दाखवला Devendra Fadanvis यांचा प्रचार सभेचा व्हिडिओ | Nilesh Ghaiwal | Sakal News

Rohit Pawar News: महाराष्ट्रातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल; राष्ट्रवादी आमदार रोहित पवार यांच्या आईसोबत घायवळचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर रोहित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचार सभेत घायवळच्या नावाचा उल्लेख करणारा व्हिडीओ सार्वजनिक करून राजकीय वाद उधाणात आणला..

महाराष्ट्रातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळसोबत अनेक नेत्यांसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांच्या आईसोबत घायवळचा एक व्हिडीओही समोर आला आहे. या व्हिडीओच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा घायवळच्या नावाचा उल्लेख करणारा प्रचार सभा व्हिडीओ सार्वजनिक केला आहे. नेमकं काय म्हटलं, पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Rohit Pawar
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com