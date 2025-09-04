व्हिडिओ | Videos

OBC Andolan मागे, १४ मागण्या कोणत्या? Devendra Fadnavis सरकारनं काय दिला शब्द? | Sakal k1

Manoj Jarange Patil यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर ओबीसी समाजाचा आक्रमक पवित्रा; मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये या प्रमुख मागणीसह एकूण १४ मागण्यांवर राज्यभर साखळी उपोषण, नागपूरमध्ये राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचं उपोषण सुरू; मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आणि कोणत्या नाकारल्या ते जाणून घ्या..

मनोज जरांगे पाटलांचा आझाद मैदानातील आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभरातील ओबीसी समाज मात्र आक्रमक झाला आहे. कारण मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका ही मागणी ओबीसी समाजाची होती. या मागणी सह १४ मागण्यांसाठी राज्यभरातील ओबीसी नेते आणि ओबीसी कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि ओबीसी समाज हा साखळी समाज उपोषण करत होता आणि यालाच प्रातिनीधीक म्हणून नागपुरात राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष डाॅक्टर बबनराव तायवाडे सुद्धा उपोषण करत होते आणि या उपोषण स्थळी खरतर आज मंत्री अतुल सावे आणि ज्यांची ओबीसी आरक्षण उपसमितीत सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. नेमक्या कोणत्या मागण्या आहेत आणि कोणत्या मागण्या सरकारकडून मान्य केल्या नाहीत जाणून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

