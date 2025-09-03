व्हिडिओ | Videos

'Laxman Hakeच्या विरोधात बोलाल तर रस्त्यावर फिरू देणार नाही', धनगर समाज आक्रमक | Maratha Andolan | Sakal News

Laxman Hake News: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करत असताना, लक्ष्मण हाके यांच्या वाहनांवर दगडफेक; बीडच्या गेवराई येथील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून दुग्धाभिषेक करून नेत्याला पाठिंबा दिला..

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्याचवेळी, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या वाहनांवर अडथळा निर्माण करून दगडफेक करण्यात आली होती. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी आणि लक्ष्मण हाके यांना पाठिंबा देण्यासाठी बीडच्या गेवराई परिसरातील ओबीसी समाजाचे लोक रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांनी लक्ष्मण हाके यांचा दुग्धाभिषेक करून त्यांना समर्थन दर्शवले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
political
Mumbai
Sakal Newspaper
Maratha Reservation
OBC
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
OBC and Maratha reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com