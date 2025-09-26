व्हिडिओ | Videos

बळीराजाला पाण्यात सोडून गाण्यात नाचणाऱ्यांना पत्र | Dharashiv Collector Viral Dance । Sakal News

Dharashiv जिल्ह्यात पावसाने उधळलेले थैमान, शेतकरी आणि नागरिक संकटात असताना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांचा गाणं एन्जॉय करणारा व्हिडीओ व्हायरल; आमदार कैलास पाटील यांच्यासह नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त..

धाराशिव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांचा गाणं एन्जॉय करणारा व्हिडीओ समोर आला असून, पावसामुळे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीतही ते गाण्याचा आनंद घेत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. यावर आमदार कैलास पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांचे कान टोचले आहेत. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com