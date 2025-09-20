व्हिडिओ | Videos

Gopichand Padalkar ठरवून बडबड करतात,काय साध्य करतात? | jayant patil | Sakal Media

‘मी राजकारणी माणूस, मी कोणाचाही फायदा माझ्या फायद्यासाठी करतो’... सिंहासनमधला अरुण सरनाईकांचा डायलॉग आणि पडळकरांची शैली अगदी सारखीच; जग टीका करत असतानाही जयंत पाटलांवर सतत हल्ले का? कारण फायदा आहे म्हणूनच!

'सिंहासन' सिनेमात अरुण सरनाईक यांनी साकारलेला डिकास्टा कामगार पुढाऱ्याला म्हणतो, "मी राजकारणी माणूस, मी कोणाचाही फायदा माझ्या फायद्यासाठी करतो." हाच संवाद सध्या पडळकरांच्या राजकीय शैलीला लागू पडतोय. कारण, जगभरातून टीकेचा भडिमार होत असतानाही पडळकर जयंत पाटलांवर सातत्याने टीका करतात. थेट प्रश्न निर्माण होतो, यातून त्यांना काय फायदा होतो? मात्र इथंच उत्तर दडलंय, राजकारणात कोणतीही कृती ही फायदा नसेल तर केली जात नाही. पडळकरांची जयंत पाटलांवरील टीका ही त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरते, म्हणूनच ते मुद्दाम अशा वक्तव्यांची मालिका करत आहेत, असं राजकीय वर्तुळात चर्चिलं जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Jayant Patil
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
gopichand padalakar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com