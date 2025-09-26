Amravati News: BJP vs Congress कार्यकर्ते समोरासमोर, बघा काय घडलं? | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

BJP vs Congress In Amravati: काँग्रेसचा शेतकरी कर्जमाफी मोर्चा आणि भाजपचा जल्लोष, रवींद्र चव्हाण व चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या स्वागतासाठी बँड-बाजा, पंचवटी चौकात कार्यकर्ते समोरासमोर; पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला..

पंचवटी चौकात काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला काँग्रेस शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोर्चा काढताना, दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या स्वागतासाठी बँड-बाजा वाजवत मोठ्या जल्लोषाची तयारी होती. भाजप आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते पंचवटी चौकात काही अंतरावर थांबले असून, दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये थेट तणाव टाळण्यासाठी पोलिसांच्या बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे.

