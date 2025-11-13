व्हिडिओ | Videos

Pandarpur News: रात्रीची वेळ, तलवार,बंदूक घेऊन आले अन्.. पुढे भयानक घडलं? | Sakal News

Pandharpur हादरलं! तिसंगी गावातील ज्वेलर्स दुकानात मध्यरात्री चार चोरांचा थरार तलवार आणि बंदुकीचा धाक दाखवत सहा लाख ८० हजार रुपयांचा सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल लुटला; संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद, ग्रामीण पोलिसांकडून तपास सुरू

पंढरपूर तालुक्यातील तिसंगी गावात बुधवारी मध्यरात्री भीषण चोरीची घटना घडली आहे. अक्षय कोळेकर यांच्या सोन्या-चांदीच्या दुकानात चार चोरांनी धाड घालत तलवार आणि बंदुकीचा धाक दाखवत तब्बल सहा लाख 80 हजार रुपयांचा मुद्देमाल लुटून नेला. चोरांनी चेहऱ्यावर मास्क घालून दुकानात प्रवेश केला आणि काही क्षणांतच दहशतीचं वातावरण निर्माण केलं. हा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्याचे फुटेज आता समोर आले आहेत. या घटनेनंतर तिसंगी परिसरात खळबळ उडाली असून, पंढरपूर ग्रामीण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांकडून चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आलं असून, परिसरात नाकाबंदीही करण्यात आली आहे.

