Beed Georai Rada Update: आधी भाऊ भिडले मग मेहुणे धावले; गेवराईत बघा काय घडलं? | Sakal News

Beed News: थंडावलेलं पंडित-पवार राजकीय युद्ध पुन्हा पेटलं! नगर पालिका मतदानाच्या दिवशी दगडफेक, वाहनांची तोडफोड; पृथ्वीराज पंडित–शिवराज पवार भांडणातून मोठा राडा..

नगर पालिका निवडणुकीत पुन्हा पंडित-पवार संघर्ष उफाळला. नातेसंबंधांमुळे काही काळ शांत असलेला वाद मतदानाच्या दिवशी भडकला. पृथ्वीराज पंडित आणि शिवराज पवार यांच्या भांडणातून सुरुवात होऊन वाहनांची तोडफोड व दगडफेक झाली. यानंतर बाळराजे पवार यांनी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या सहाय्यक अमृत डावकर यांच्यासोबत अरेरावी केल्याने तणाव वाढला. या अनुचित प्रकारामुळे जयसिंग पंडित आणि पृथ्वीराज पंडित संतापले.

