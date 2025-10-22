व्हिडिओ | Videos

Parbhani News: जोडपं झाडाखाली गप्पा मारताना अचानक ६ जणांनी घेरलं, पुढे भयंकर घडलं.. | Sakal News

Parbhani News: परभणीच्या जिंतूर तालुक्यातील भोगाव इटोली शिवारात फिरण्यासाठी गेलेल्या जोडप्यावर सहा जणांनी हल्ला केला; तरुणीवर मित्रासमोरच सामूहिक अत्याचार करून गुन्ह्याचा व्हिडीओ केला रेकॉर्ड, पोलिसांकडून तपासाला वेग..

परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यात एक संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. भोगाव इटोली शिवारात एका जोडप्यावर सहा जणांच्या टोळक्याने हल्ला करत तरुणीवर सामूहिक अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी हे जोडपं शिवारातील झाडाखाली बसून गप्पा मारत होतं. त्याचवेळी सहा जण अचानक तिथे आले आणि त्यांनी या जोडप्याला घेरलं. यावेळी तिघांनी त्या तरुणीवर तिच्या मित्रासमोरच अमानुषपणे अत्याचार केला, तर इतरांनी या घटनेचा व्हिडीओ काढला. घटनेनंतर पीडित तरुणीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत आरोपींच्या शोधासाठी पथकं तयार केली आहेत.

