Parbhani Mayor News: चंद्रपुरातली चूक काँग्रेसनं परभणीत टाळली, ठाकरेंसोबत सत्ता काबीज केली Shivsena | Sakal News

Parbhani Political News: परभणी महापालिकेत महाविकास आघाडीची सत्ता कायम; चंद्रपूरच्या धड्यांनंतर काँग्रेस-शिवसेना एकत्र, हिंदुत्ववादी बालेकिल्ल्यात मुस्लिम महापौर निवड, राजकीय तडजोड की नवी रणनीती?

चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसन हातातोंडाशी आलेला सत्तेशा घास गमावला कारण बहूमत मिळूनही वाटाघाटीत काँग्रेस चुकली आणि सत्तेला मुकली मग ठाकरेंची शिवसेना आणि भाजपा युती करत चंद्रपूरात सत्तेची बाजी जिंकली पण याचेच पडसाद परभणीत उमटण्याची शक्यता होती. पण काँग्रेसनं इथे निवडणुकी आधी शिवसेनेशी केलेली युती आणि निकालात मिळालेल्या बहूमताचा मान ठेवत इथली सत्ता टिकवली आणि परभणी महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं स्पष्ट बहूमत मिळवत सत्ता काबीज केली. हिंदुत्ववादी बालेकिल्ला.. आणि महापौरपदी मुस्लिम चेहरा! परभणी महापालिकेत नेमकं काय घडलं? राजकीय तडजोड की नवी रणनीती? जाणून घेऊयात परभणीतल्या सत्तानाट्यामागची संपूर्ण इनसाईड स्टोरी..

