Beed News: Parli Nagar Parishad राष्ट्रवादीच्या आघाडीतून MIM बाहेर; सत्तास्थापनेनंतर नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Beed News: परळी नगरपालिकेत सत्तास्थापनेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसला एमआयएमचा पाठिंबा; राज्यभर चर्चा रंगली, गटातील शिवसेनेवर प्रश्नांची सरबत्ती, अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही दिलं स्पष्टीकरण..

परळी नगर पालिकेत सत्तास्थापनेवेळी गटनेता निवडीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसला एमआयएमने पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यानंतर राज्यभर ही बातमी पसरली आणि गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या शिवसेनेवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यामुळे खुद्द एकनाथ शिंदे यांनाही यावर उत्तर द्यावं लागलं होतं. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटामधून एमआयएमने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना-एमआयएम युती झाल्याचा आरोप होत असल्याने एमआयएमने हा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने यावर स्पष्टीकरण देताना, आम्ही एमआयएमसोबत गेलो नाहीत, असं म्हटलं होतं. राष्ट्रवादी-भाजप-शिवसेना अशी युती असून गटनेत्याच्या निवड प्रक्रियेदरम्यान एमआयएमने राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला. त्यात आमचा काहीही संबंध नाही, असं शिवेनेने म्हटलं होतं. मात्र दुसरीकडून राष्ट्रवादीवर दबावही आणला होता.

Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
MIM
Parli
