व्हिडिओ | Videos

Parth Pawar Sharad Pawar च्या भेटीला | Ajit Pawar | Baramati | Sakal News

Parth Pawar Meets Sharad Pawar: पार्थ पवार शरद पवार व सुप्रिया सुळेंच्या भेटीसाठी गोविंदबागेत दाखल; रोहित पवार, युगेंद्र पवारांसह पवार कुटुंबातील प्रमुख सदस्यांची उपस्थिती, राजकीय व कौटुंबिक चर्चांना उधाण..

पार्थ पवार शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या भेटीसाठी बारामतीतील गोविंदबाग येथे दाखल झाले आहेत. सध्या गोविंदबागेत पवार कुटुंबातील महत्त्वाचे सदस्य उपस्थित असून राजकीय वर्तुळात याकडे लक्ष लागले आहे. या वेळी गोविंदबागेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, युगेंद्र पवार यांच्यासह नुकतेच दाखल झालेले पार्थ पवार उपस्थित आहेत. पार्थ पवार यांच्या या भेटीमुळे पवार कुटुंबातील हालचालींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून बारामतीच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Baramati
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.