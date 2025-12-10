व्हिडिओ | Videos

Kolhapur News: पेठवडगाव स्ट्रॉगरूम बाहेर स्वखर्चाने उमेदवारांनी लावलेले कॅमेरे पोलिसांनी काढले, मोठा राडा | Sakal News

Kolhapur News: पेठवडगावमध्ये स्ट्रॉगरूमसमोर उमेदवारांनी स्वखर्चाने लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिसांनी अचानक काढल्याने संतापाचा स्फोट; उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचा आक्रमक पवित्रा, परिसरात तणावाची स्थिती..

पेठवडगावमध्ये स्ट्रॉगरूमसमोर उमेदवारांनी पारदर्शकता राखण्यासाठी स्वखर्चाने लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिसांनी अचानक काढून टाकले. या कारवाईमुळे उमेदवार आणि कार्यकर्ते संतप्त झाले व त्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. स्ट्रॉगरूम असलेल्या इमारतीवर बसवलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे मतमोजणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवता यावं, अशी मागणी होती, मात्र पोलिसांच्या निर्णयामुळे परिसरात तणाव आणि किरकोळ गोंधळ निर्माण झाला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com