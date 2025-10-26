व्हिडिओ | Videos

Satara Women Doctor Case: Supriya Sule यांचा महिला डॉक्टरच्या कुटुंबीयांना फोन | Sakal Media

Satara Women Doctor Case: फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात खासदार सुप्रिया सुळे यांचा कुटुंबीयांना फोन; तपासात स्थानिक पोलिसांचा हस्तक्षेप होत असल्याची कुटुंबीयांची तक्रार, तपास एसआयटीकडे देण्याची केली मागणी..

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आहे. या संभाषणात कुटुंबीयांनी आपल्या संपूर्ण व्यथा सुप्रिया सुळे यांना सांगितल्या. कुटुंबीयांनी सुळे यांना सांगितले की, “तपास करत असताना स्थानिक पोलीस हस्तक्षेप करत आहेत. त्यामुळे हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात यावा,” अशी आमची मागणी आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “खचून जाऊ नका, मी तुमच्या सोबत आहे. पक्षपातीपणे चौकशी होण्यासाठी मी स्वतः मुख्यमंत्री यांना भेटणार आहे,” असे त्यांनी कुटुंबीयांना आश्वासन दिले. या घटनेनंतर महिला डॉक्टर प्रकरणात प्रकरणात राजकीय स्तरावर नव्या हालचालींना वेग आला आहे. न्याय्य चौकशीसाठी सर्व स्तरांवरून दडपण वाढताना दिसत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
Supriya Sule
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com