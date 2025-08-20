व्हिडिओ | Videos

Divya Suryavanshi Case: सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने घेतला टोकाचा निर्णय | Sakal News

Divya Suryavanshi Case: Pimpri Chinchwad मध्ये हुंड्याच्या छळाचा आणखी बळी; Wakad मधील W57 सोसायटीत Divya Suryavanshiचा संशयास्पद मृत्यू, आत्महत्या नसून खूनच केल्याचा नातेवाईकांचा गंभीर आरोप..

पिंपरी चिंचवड शहरात हुंड्याच्या छळामुळे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वाकड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील W57 उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये दिव्या सूर्यवंशी या विवाहित तरुणीने जीवन संपवल्याचे समोर आले आहे. दिव्याने आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक माहितीवरून सांगितले जात असले तरी नातेवाईकांनी वेगळाच दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा आत्महत्येचा प्रकार नसून दिव्याचा खून तिच्या नवऱ्याने आणि सासरच्या मंडळींनी केला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच वाकड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. घटनेची नोंद करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. दिव्याच्या मृत्यूनंतर परिसरात आणि कुटुंबात शोककळा पसरली असून न्याय मिळावा अशी मागणी नातेवाईकांकडून केली जात आहे.

