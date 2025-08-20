Divya Suryavanshi Case: सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने घेतला टोकाचा निर्णय | Sakal News

पिंपरी चिंचवड शहरात हुंड्याच्या छळामुळे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वाकड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील W57 उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये दिव्या सूर्यवंशी या विवाहित तरुणीने जीवन संपवल्याचे समोर आले आहे. दिव्याने आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक माहितीवरून सांगितले जात असले तरी नातेवाईकांनी वेगळाच दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा आत्महत्येचा प्रकार नसून दिव्याचा खून तिच्या नवऱ्याने आणि सासरच्या मंडळींनी केला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच वाकड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. घटनेची नोंद करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. दिव्याच्या मृत्यूनंतर परिसरात आणि कुटुंबात शोककळा पसरली असून न्याय मिळावा अशी मागणी नातेवाईकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.