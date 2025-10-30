व्हिडिओ | Videos

वेब सीरिजपेक्षा क्रूर पद्धतीने Chaitali Bhoir च्या मित्राने Nakul Bhoirला संपवलं | PCMC News | Sakal News

PCMC News: पिंपरीतील सामाजिक कार्यकर्ता नकुल भोईर हत्येचा धक्कादायक खुलासा; पत्नी चैत्राली नव्हे तर तिच्या प्रियकर सिद्धार्थ पवारने प्रेमसंबंध आणि आर्थिक वादातून हत्या केल्याचं समोर, प्रकरणाने घेतला नवा ट्विस्ट..

पिंपरीतील सामाजिक कार्यकर्ता नकुल भोईर हत्या प्रकरणात धक्कादायक वळण समोर आलं आहे. पत्नी चैत्रालीने नव्हे, तर तिच्या प्रियकर सिद्धार्थ पवारने नकुलची हत्या केल्याचं उघड झालं आहे. अनैतिक संबंध आणि आर्थिक वादातून ही घटना घडल्याचं समोर आलं. नकुल समाजकार्यात सक्रिय होते आणि पत्नीला राजकारणात पुढे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड आणि राष्ट्रवादीत ते सक्रीय होते.

