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नीट पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान मोदींनी 'मौन' सोडलं; २४ दिवसांनंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

PM Narendra Modi on NEET Paper leak: नीट प्रश्नपत्रिका फुटीवर पंतप्रधानांचा पहिला खुला प्रतिसाद; जबाबदारांवर कठोर कारवाईचा दावा

NEET paper leak: देशभरात नीट प्रश्नपत्रिका फुटीवरून आंदोलन सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणावर मोठे विधान केले आहे. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना मोदी म्हणाले, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई केली. या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींना उत्तरदायी धरत त्यांच्यावर कठोर पावले उचलण्यात आली.

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