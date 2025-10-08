Pune News: लेडी कंडक्टरचा प्रताप, PMPMLने घरी बसवली | Sakal News

पुण्यातील पीएमपीएमएलच्या महिला कर्मचाऱ्यांवर हनीट्रॅप प्रकरण समोर आले आहे. झटपट पैसे कमावण्याच्या लालसेत या कर्मचाऱ्याने काही पुरुषांना फसवून केवळ मौल्यवान वस्तूच नव्हे तर रोख रक्कमही उकळली. याशिवाय, खोटी पोलीस तक्रार करून मानसिक त्रासही दिला. घटनेच्या उघडकीस आल्यावर पीएमपीएमएल प्रशासनाने तिला तात्काळ कामावरून हटवून घरी बसवले आहे. पुणे स्टेशन आगारातील ही महिला कंडक्टर असताना घडलेली ही घटना प्रशासन आणि नागरिकांसाठी धक्कादायक ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.