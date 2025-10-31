व्हिडिओ | Videos

Powai Rohit Arya Case: पवईतील ठेकेदाराच्या मुद्द्यावरुन Vijay Wadettiwar सरकारवर बरसले | Sakal News

Powai Rohit Arya Case: राज्य सरकारकडून २ कोटींचं बिल थकवल्याचा आरोप; रोहित आर्यानं पवईतील स्टुडिओत १७ मुलांना ओलीस धरत एअरगन आणि केमिकलसह धक्कादायक घटना घडवली, पोलिसांच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली..

राज्य सरकारने बिल थकवल्याने रोहित आर्या नावाच्या माणसाने पवई येथील स्टुडिओमध्ये तब्बल १७ मुलांना ओलिस धरले होते. इथे पोलिसांना केमिकल आणि एअरगन देखील मिळाली आहे. आज खूप मोठी दुर्घटना पोलिसांमुळे टळली आहे. पण असे असले तरी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रोजेक्ट करूनही त्याचे २ कोटी थकवले हा आरोप रोहित आर्या या व्यक्तीने केला आहे.

