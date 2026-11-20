'७० वर्षांपासून राहतोय, आता कुठे जाऊ?' म्हणत प्रभादेवीतील रहिवाशांचा आक्रोश... मुंबईतील प्रभादेवी परिसरातील संत रोहिदास रहिवासी संघाच्या चाळीवर आज पोलीस बंदोबस्तात तोडक कारवाई सुरू करण्यात आली. १९७५ पासून या चाळीत वास्तव्यास असल्याचं रहिवाशांचं म्हणणं असून, तीन पिढ्यांचं वास्तव्य या चाळीत आहे. दिवाळीच्या काळात चाळ खाली करण्याची नोटीस देण्यात आल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईविरोधातील प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याचंही रहिवाशांचं म्हणणं आहे. मात्र, सुनावणीपूर्वीच तोडक कारवाई सुरू झाल्याने रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. नेमकं काय घडलं? रहिवाशांचा आक्षेप काय? पाहा हा रिपोर्ट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.