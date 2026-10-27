pradeep purnekar case: राम पुर्णेकरांना ताब्यात घेतल्यानंतर जयनाथ पुर्णेकर काय म्हणाले?

प्रदीप पुर्णेकर प्रकरणात नवा वळण आलं आहे. मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांना अटक करण्याची मागणी करण्यासाठी राम पुर्णेकर हे शिंदे यांच्या घरासमोर गेले होते. यावेळी पोलिसांनी राम पुर्णेकर यांना ताब्यात घेतलं. या घटनेनंतर जयनाथ पुर्णेकर यांनी शिंदे यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. राम पुर्णेकर यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईमुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. या प्रकरणातील आरोप, पोलिसांची कारवाई आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नेमकं काय घडलं? राम पुर्णेकर यांना पोलिसांनी ताब्यात का घेतलं? जयनाथ पुर्णेकर यांनी कोणते आरोप केले? या प्रकरणातील पुढील घडामोडी आणि संबंधितांची प्रतिक्रिया जाणून घ्या. या व्हिडीओमधून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.