‘राम पुर्णेकर आक्रमक! CBI चौकशीची मागणी

महाराष्ट्र राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेत आलेल्या प्रदीप पुर्णेकर प्रकरणात त्यांचे सुपुत्र राम पुर्णेकर यांनी अत्यंत आक्रमक आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे मुख्य सूत्रधार (मास्टरमाईंड) मिनाक्षी शिंदे याच असल्याचा थेट अन् गंभीर आरोप राम पुर्णेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. प्रदीप पुर्णेकर यांच्यासोबत घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबावर मोठा आघात झाला असून, दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची मागणी त्यांनी केली आहे. "प्रशासनाने आणि पोलिसांनी या प्रकरणात कोणाचाही दबाव न घेता निष्पक्ष तपास करावा आणि या कटातील मुख्य सूत्रधार असलेल्या मिनाक्षी शिंदे यांना कडक शिक्षा सुनावण्यात यावी," अशी आग्रही मागणी राम पुर्णेकर यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.