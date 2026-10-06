'आरोपींवर कारवाई नाही तर तीव्र आंदोलन करू'

ठाण्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर संपूर्ण ठाणे शहरात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. या दुर्दैवी आणि खळबळजनक हत्याकांडानंतर मुख्य आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी आणि या प्रकरणातील मूळ सूत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी आरोपींची नार्को टेस्ट (Narco Test) करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात समाजाच्या वतीने आणि विविध प्रतिनिधींनी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. पूर्णेकर यांच्या हत्येमागे मोठे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, पोलिसांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करावा, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.