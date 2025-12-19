व्हिडिओ | Videos

सातव फुटल्याने काँग्रेसही खूश, Santosh Bangar चिंतेत? BJPचे ‘हे’ तीन फायदे Ashok Chavan | Hingoli News | Sakal News

Hingoli News: काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार प्रज्ञा सातव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा असतानाच पक्षातील नेते मात्र खूश असल्याची चर्चा, नेमकं काय घडलं?

काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा होती. मात्र या घडामोडीनंतर काँग्रेसमधील काही नेते या निर्णयामुळे समाधानात असल्याचे बोलले जात आहे. या अनपेक्षित राजकीय उलथापालथीमागे नेमकं काय कारण आहे आणि आतल्या आत काय घडलं, पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

