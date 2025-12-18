Pradnya Satav यांची खदखद, खरा प्रॉब्लेम वेगळाच | Hingoli News | Sakal News

हिंगोलीच्या आमदार Pragna Satav यांच्या काँग्रेसमधून बाहेर पडून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या चर्चांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. सकाळी त्यांच्या पक्षप्रवेशाबाबतच्या बातम्या समोर आल्या असल्या, तरी अद्याप प्रज्ञा सातव यांच्याकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, काँग्रेसमध्ये त्या नाराज असल्याच्या चर्चा जोर धरत आहेत. प्रज्ञा सातव या दिवंगत खासदार Rajiv Satav यांच्या पत्नी आहेत. राजीव सातव हे गांधी कुटुंबीयांचे आणि विशेषतः Rahul Gandhi यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जात होते. संघटनात्मक ताकद, स्पष्ट भूमिका आणि तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती. मात्र, कोरोना काळात त्यांचे दुर्दैवी निधन झाले. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर प्रज्ञा सातव यांनी सक्रिय राजकारणात पाऊल टाकले. त्या यापूर्वी थेट राजकीय प्रवाहात नसल्या तरी, हिंगोली मतदारसंघात त्यांनी काँग्रेसकडून आमदारकी मिळवत स्वतःची ओळख निर्माण केली. मात्र, सध्या Indian National Congress महाराष्ट्रात अडचणीच्या काळातून जात असताना, प्रज्ञा सातव यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांमुळे पक्षाच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याचे चित्र आहे. जर प्रज्ञा सातव यांनी प्रत्यक्षात Bharatiya Janata Partyमध्ये प्रवेश केला, तर तो काँग्रेससाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, अधिकृत घोषणेनंतरच या चर्चांना पूर्णविराम मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.