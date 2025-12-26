व्हिडिओ | Videos

Prashant Jagtap: Sharad Pawar ची साथ सोडून Congress मध्ये पक्षप्रवेश | Pune NCP Crisis | Sakal News

Prashant Jagtap News: राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या चर्चांत नाराजी; २६ वर्षांची साथ सोडत माजी महापौर प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादीला राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश..

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चांना वेग येत असताना माजी महापौर व पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला राजीनामा दिला आहे. एकत्रीकरणाच्या चर्चांमुळे नाराज झालेल्या जगतापांनी यंदा महापालिका निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले. २६ वर्षांची राष्ट्रवादीची साथ सोडत त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. हा प्रवेश प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत झाला.

