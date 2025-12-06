व्हिडिओ | Videos

Pune Air Pollution: पुणेकरांनो काळजी घ्या! हवा झाली 'विषारी', तज्ञांनी केलं अलर्ट | Sakal News

Pune Air Pollution News: दिल्लीप्रमाणेच पुण्यातही वाढत्या प्रदूषणाची भीषण नोंद; शिवाजीनगर आणि पुणे विद्यापीठ परिसरासह अनेक भागांमध्ये हवा गुणवत्ता ‘खराब’ ते ‘अत्यंत खराब’, शहराची हवा दिवसेंदिवस विषारी होत असल्याचा इशारा..

पुण्यातील हवेचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून, परिस्थिती दिल्लीप्रमाणेच गंभीर होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शहरातील शिवाजीनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरासह अनेक महत्त्वाच्या भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ‘खराब’ ते ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत पोहोचला आहे. वाढत्या विषारी हवेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. नेमक्या कोणत्या भागात हवा किती दूषित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ सविस्तर पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
air pollution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com