Andekar Toliच्या पोरांचा Kolhapur Kalamba Central Jail मध्ये ही धुसगुस, जिवंत काडतूसं सापडली | Sakal News

Kolhapur Kalamba Central Jail Andekar Toli News: कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्येही आंदेकर टोळीचा दहशतीचा प्रयत्न, सापडली जिवंत काडतूसं. नेमका प्लॅन काय?

पुण्यात आंदेकर टोळीनं दहशत माजवलेली असताना कोल्हापूरमध्येही या टोळीतील सदस्यांनी धुडगुस घातलाय. कळंबा येथील कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे असलेल्या पुण्याच्या आंदेकर गुंड टोळीच्या ‘मोका’मधील दोन आरोपींनी आणलेले जिवंत काडतूस सुरक्षारक्षकांनी स्वच्छतागृहात झडती घेऊन जप्त केले. याप्रकरणी कारागृहातील सुभेदार उमेश शामू चव्हाण (वय ५२ रा. तपोवन मैदानशेजारी,कोल्हापूर) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार सुरेश बळीराम दयाळू व अमीर ऊर्फ चंक्या असिर खान (रा. दोघे पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकाराने खळबळ उडाली असून, कारागृहाच्या सुरक्षेचे तीन तेरा वाजल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

