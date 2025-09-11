व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Mother Exclusive: Bandu Andekar अन् माहेरच्यांवर गंभीर आरोप | Kalyani Komkar | Sakal News

Kalyani Komkar Exclusive: पुण्यातील नारायण पेठेत पार्किंगमध्ये १८ वर्षीय आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; आई कल्याणी कोमकर यांचा दावा, पैशांच्या वादातूनच मुलाचा खून करण्यात आला..

पुण्यातील नारायण पेठेतल्या एका इमारतीच्या पार्किंगमध्ये १८ वर्षीय आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आयुषच्या कुटुंबीयांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आयुषची आई कल्याणी कोमकर यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले की, मुलाची हत्या ही पैशाच्या वादातून झाली आहे. अशी मागणीही केली आहे.

