व्हिडिओ | Videos
Ayush Komkar ची हत्या कशी झाली?, प्रत्यक्षदर्शी भावानं सांगितला संपूर्ण थरार | Bandu Andekar | Sakal News
Arnav Komkar Exclusive: पुण्यात गणपती विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी पार्किंगमध्ये आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून हत्या; लहान भाऊ अर्णव कोमकरने स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेला थरार सकाळ माध्यम समूहाशी बोलताना उलगडला..
पुण्यात गणपती विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी आयुष कोमकरची त्याच्याच इमारतीच्या पार्किंगमध्ये गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचा थरार आयुषचा लहान भाऊ अर्णव कोमकर याच्या डोळ्यांसमोर घडला. अर्णवने त्या क्षणी काय पाहिलं आणि नेमकं कसं घडलं, याचा थरारक खुलासा त्यानी सकाळ माध्यम समूहाशी संवाद साधताना केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.