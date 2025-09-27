व्हिडिओ | Videos

Pune Police News: घरफोडी, वाहन तोडफोडीच्या गुन्हेगारांना पोलिसांनी घडवली अद्दल | Sakal News

Pune Crime News: पुण्यातील हडपसर परिसरात घरफोडी आणि वाहन तोडफोडीच्या घटनांत सामील गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडलं; नागरिकांत भीती निर्माण करणाऱ्या आरोपींना गुडघ्यावर बसवून हडपसर पोलिसांनी काढली धिंड..

पुण्यात अलीकडे घरफोडी आणि वाहन तोडफोडीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. हडपसर परिसरात घडलेल्या अशाच एका प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी गजाआड केलं. एवढंच नाही तर या आरोपींना गुडघ्यावर बसवून पोलिसांनी त्यांची धिंड काढत ठोस संदेश दिला. हडपसर भागात काही दिवसांपूर्वी घरफोडीची घटना घडली होती. याशिवाय मोक्का अंतर्गत कारवाई झालेले काही गुन्हेगार देखील परिसरात दहशत निर्माण करत होते. पोलिसांनी कारवाई करून या गुन्हेगारांना अटक केली आणि त्यांच्या गैरप्रकारांचा निषेध म्हणून त्यांची “वरात” काढली.

