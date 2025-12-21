व्हिडिओ | Videos

Pune Nagarpalika Election Live Update: पुण्यात फक्त अजितदादांची हवा, १७ पैकी १० जागांवर नगराध्यक्ष | Sakal News

Pune जिल्ह्यातील नगरपरिषद–नगरपालिका निवडणुकांत दादांचं निर्विवाद वर्चस्व; बारामतीपासून इंदापूर, दौंडपासून शिरूरपर्यंत राष्ट्रवादीचा झेंडा, निकालांनी ठाम केलं, पुणे जिल्हा हा फक्त Ajit Pawar यांचाच बालेकिल्ला, ‘अजित पवार इज बॅक’..

पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकांत Ajit Pawar यांचं वर्चस्व ठळकपणे दिसून आलं आहे. बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूरसह अनेक ठिकाणी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगराध्यक्षपदे जिंकत झेंडा फडकावला. बारामतीत सचिन सातव, लोणावळ्यात राजेंद्र सोनवणे, दौंडमध्ये दुर्गादेवी जगदाळे यांच्यासह अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीचा विजय झाला. महायुतीला काही ठिकाणी यश मिळालं असलं, तरी एकूण निकालांनी पुणे जिल्हा अजित पवारांचाच बालेकिल्ला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

