Nilesh ghaiwal Gang Kothrud Golibar: घायवळ गँगमधील पाच जणांकडून कोथरूडमध्ये एकावर फायरिंग | Pune News

Pune News: पुण्यात मध्यरात्री कोथरुडमध्ये भीषण गोळीबार, शिंदे चाळीजवळ अज्ञातांनी केलेल्या तीन राउंड फायरिंगमध्ये प्रकाश धुमाळ गंभीर जखमी, मानेला आणि मांडीला गोळ्या लागल्यानं खाजगी रुग्णालयात दाखल, पोलिसांचा तात्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू..

पुण्यात मध्यरात्री कोथरुड परिसरात गोळीबाराची घटना घडली आहे. या फायरिंगमध्ये प्रकाश धुमाळ नावाचा एकजण गंभीर जखमी झाला असून त्याला खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी व्यक्तीच्या मानेला आणि मांडीला गोळी लागल्याची माहिती मिळाली आहे. घटनास्थळी तीन राउंड फायर करण्यात आले होते. कोथरुडच्या शिंदे चाळीजवळ ही घटना घडली असून, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.

