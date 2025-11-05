व्हिडिओ | Videos

Pune Mayank Kharade Case: भरचौकात रक्तरंजित थरार, पुण्यातील गुन्हेगारीचा नवा 'माया गँग' पॅटर्न | Sakal News

Pune Crime News: पुण्यात गुन्हेगारीचा कहर! घायवळ–आंदेकर संघर्षानंतर नवी ‘माया टोळी’ उदयास; दिवसाढवळ्या गणेश काळेची गोळ्या झाडून हत्या आणि चार दिवसांतच मध्यवस्तीत मयंक खराडेचा निर्घृण खात्मा, तिघेही अल्पवयीन आरोपी, शहरात दहशतीचं सावट..

कितीही नांग्या ठेचण्याचा प्रयत्न केला तरी पुण्यातील गुन्हेगारी कमी होण्याचं नाव काही घेत नाही. घायवळ टोळीविरोधात कारवाई सुरु असतानाच आंदेकर टोळीनं वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून १ नोव्हेंबरला गणेश काळेची दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या केली. या हत्येचा ४ दिवस होत नाही पुणे शहराच्या मध्यवर्ती आणि गजबजलेल्या भागात मयंक खराडेची अत्यंत निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली. या हत्या प्रकरणातील तीनही आरोपी अल्पवयीन आहेत. ही हत्या घडवून आणली पुण्यातील नवी उदयास येणारी माया टोळीनं या टोळीच्या गुन्हेगारीचा नवा पॅटर्न आता समोर आलाय. एकंदरीत प्रकरण आणि माया टोळी नेमकी कोणाची पाहूयात..

