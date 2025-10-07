Nilesh Ghaiwalच्या अडचणी वाढल्या, परदेशातून खेचून आणणार, काय आहे प्रक्रिया? | Extradition Process | Sakal News

पुण्यातील कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ सध्या पुरता अडकलाय. त्याच्या गँगमधल्या पोरांनी केलेल्या कारनाम्यामुळे आता घायवळ आणि त्याच्या गँगवर मकोकाची कारवाई करण्यात आलीये. या कारवाईनंतर टोळीतील अनेकांना पोलिसांनी बेड्या ठोल्यात मात्र घायवळ पोलिसांना चकवा देत, बनावट कागदपत्रांच्या मदतानं पासपोर्ट काढत परदेशात फरार झाला. पण घायवळच्या नांग्या ठेचण्याच काम मात्र पुणे पोलिसांनी सुरु केलं आहे. त्यांची बनावट कागदपत्रांपासून त्याच्या अनधिकृत संपत्तीवर पुणे पोलिस आणि पुणे महापालिका जप्तीची कारवाई करत आहे. अशात घायवळच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. कारण आता त्याला परदेशातून आणण्याचं काम सुरु झालंय. आता भारतातून परदेशात गेलेल्या घायवळला परत आणण्यासाठीची प्रक्रिया काय असते पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.