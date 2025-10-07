व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwalच्या अडचणी वाढल्या, परदेशातून खेचून आणणार, काय आहे प्रक्रिया? | Extradition Process | Sakal News

Nilesh Ghaiwal News: पुण्याचा कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळला परदेशातून आणण्याची प्रक्रिया सुरू; भारतातून पळालेल्या घायवळच्या अडचणीत वाढ, परतविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यंत्रणा सक्रिय..

पुण्यातील कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ सध्या पुरता अडकलाय. त्याच्या गँगमधल्या पोरांनी केलेल्या कारनाम्यामुळे आता घायवळ आणि त्याच्या गँगवर मकोकाची कारवाई करण्यात आलीये. या कारवाईनंतर टोळीतील अनेकांना पोलिसांनी बेड्या ठोल्यात मात्र घायवळ पोलिसांना चकवा देत, बनावट कागदपत्रांच्या मदतानं पासपोर्ट काढत परदेशात फरार झाला. पण घायवळच्या नांग्या ठेचण्याच काम मात्र पुणे पोलिसांनी सुरु केलं आहे. त्यांची बनावट कागदपत्रांपासून त्याच्या अनधिकृत संपत्तीवर पुणे पोलिस आणि पुणे महापालिका जप्तीची कारवाई करत आहे. अशात घायवळच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. कारण आता त्याला परदेशातून आणण्याचं काम सुरु झालंय. आता भारतातून परदेशात गेलेल्या घायवळला परत आणण्यासाठीची प्रक्रिया काय असते पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

